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В понедельник, 3 августа, российский дрон повредил линию электропередачи в Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Из-за вражеской атаки были обесточены более 45 тысяч потребителей. Часть абонентов энергетики заживили в первые полчаса после удара.

Без света остаются около 23 тысяч домов. Специалисты продолжают восстановительные работы.

Напомним, во время атаки 2 августа российские войска в течение полутора часов выпустили по Запорожью восемь КАБов. Погибла женщина. Количество травмированных возросло до 31: десять из них госпитализированы. В тяжелом состоянии остаются три человека.