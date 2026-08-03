Фото: полиция

ДТП произошло 2 августа около 14:10 на трассе "Киев-Чоп" в Стрые

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Volkswagen Passat, 26-летняя жительница Стрыйского района, сбила двух местных жителей, 18-летнюю девушку и 20-летнего мужчину.

Пешеходы получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киевской области 17-летний парень на "ВАЗе", двигаясь задним ходом, наехал на 61-летнюю женщину, которая отдыхала у водоема. Пострадавшую госпитализировали.