Фото: полиция

Правоохранители задержали мужчину, который во время спора убил соседа по хостелу в Днепровском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня. От полученного ранения уроженец Киевской области скончался на месте.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Нападающим, скрывавшимся неподалеку от места преступления, оказался находившийся в статусе СОЧ военнослужащий.

Задержанному объявили подозрение в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В суд подано ходатайство о заключении фигуранта под стражу.

Напомним, вечером 26 июля в Киеве во время уличного конфликта студент ранил ножом троих мужчин. Нападавшего задержали, ему сообщили о подозрении.