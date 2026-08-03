Россия в июле оккупировала больше территорий, чем освободили Силы обороны – DeepState

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В июле российские войска оккупировали больше украинской территории, чем силы обороны смогли вернуть под свой контроль. Прирост оккупированных территорий составляет 36 кв. км

Об этом сообщил аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

Вместе с тем, аналитики уточнили, что изменили данные за май-июль, поскольку успехи сил обороны демонстрируются с задержкой.

"В июле мы уменьшили площадь оккупированных территорий на 52 кв км. 25 кв км приходится на май и 27 кв км на июнь. Таким образом, чистый прирост врага в июле может составлять 88 кв км. Впрочем, в июле были очередные успехи Сил обороны, которые значительно меньше предыдущих.

После официального оглашения этих результатов аналитики обещают обновить статистику.

Также в DeepState заявили, что при нынешних темпах продвижения российских войск захват всей Донецкой области в 2026 году нереалистичен. По оценке специалистов, даже в 2027 году у РФ не будет шансов выполнить эту задачу при сохранении текущих темпов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные имеют определенный успех в Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области. В частности, враг продвинулся вблизи Миньковки и Новомарково.

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