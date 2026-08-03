РФ атаковала Херсон авиабомбами: два КАБа попали в многоэтажку

Фото: Херсонская ГВА

Сегодня 3 августа войска РФ сбросили две управляемые авиационные бомбы на многоэтажное здание в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал - в доме никто не проживал.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в ночь на 3 августа РФ атаковала Украину 181-м ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых на двух локациях.