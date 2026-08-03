До 20 сентября военные после СОЧ могут воспользоваться упрощенным возвращением на службу
Военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 12 июня 2026 включительно, еще могут воспользоваться программой упрощенного возвращения на службу. Подать рапорт необходимо до 20 сентября
Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает RegioNews.
Как отметили в ведомстве, после этой даты программа не будет действовать.
Воспользоваться упрощенным возвращением могут военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальная гвардия и Государственная специальная служба транспорта.
В рамках программы военный может:
- самостоятельно выбрать новую воинскую часть,
- определить желаемое направление службы,
- указать свой предыдущий опыт и навыки.
После этого он может прибыть сразу в избранное подразделение без прохождения через Военную службу правопорядка и батальоны резерва.
После отнесения к личному составу военнослужащему восстанавливают денежное, продовольственное и другие виды обеспечения. Также в течение шести месяцев его не могут перевести в другую воинскую часть без письменного согласия.
Для возвращения доступно более 70 подразделений ВСУ, НГУ и ДССТ. Среди них – механизированные, штурмовые, десантные, артиллерийские, дроновые и другие подразделения.
Подать рапорт можно тремя способами:
- через приложение "Армия+";
- непосредственно в воинскую часть (для военных ВСУ и ГОСТ);
- через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ (для военнослужащих ВСУ).
После представления рапорта с военнослужащим свяжутся рекрутеры. При рассмотрении будут учитываться его опыт, навыки, желаемое направление службы и потребности избранного подразделения.
Получить консультацию по возвращению можно через контакт-центр по номеру 1519 .
Напомним, ранее бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что в Украине около 2 млн граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации.
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