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Военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 12 июня 2026 включительно, еще могут воспользоваться программой упрощенного возвращения на службу. Подать рапорт необходимо до 20 сентября

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает RegioNews.

Как отметили в ведомстве, после этой даты программа не будет действовать.

Воспользоваться упрощенным возвращением могут военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальная гвардия и Государственная специальная служба транспорта.

В рамках программы военный может:

самостоятельно выбрать новую воинскую часть,

определить желаемое направление службы,

указать свой предыдущий опыт и навыки.

После этого он может прибыть сразу в избранное подразделение без прохождения через Военную службу правопорядка и батальоны резерва.

После отнесения к личному составу военнослужащему восстанавливают денежное, продовольственное и другие виды обеспечения. Также в течение шести месяцев его не могут перевести в другую воинскую часть без письменного согласия.

Для возвращения доступно более 70 подразделений ВСУ, НГУ и ДССТ. Среди них – механизированные, штурмовые, десантные, артиллерийские, дроновые и другие подразделения.

Подать рапорт можно тремя способами:

через приложение "Армия+";

непосредственно в воинскую часть (для военных ВСУ и ГОСТ);

через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ (для военнослужащих ВСУ).

После представления рапорта с военнослужащим свяжутся рекрутеры. При рассмотрении будут учитываться его опыт, навыки, желаемое направление службы и потребности избранного подразделения.

Получить консультацию по возвращению можно через контакт-центр по номеру 1519 .

Напомним, ранее бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что в Украине около 2 млн граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации.

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