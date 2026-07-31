Миллиарды, имения и безнаказанность: история "успеха" украинских элит

Другой цели, кроме как обогащения, правящие касты (от первой до последней) в Украине никогда не имели

Другой цели, кроме как обогащения, правящие касты (от первой до последней) в Украине никогда не имели

Иллюстративное фото: из открытых источников

История успеха по-украински – это накрасть миллиарды, вывезти деньги физически в кузовах камазов, счастливо зажить на чужбине, сменить фамилию "Янукович" на "Леонов", в роскоши доживать возраст, накупить гектары земель, обзавестись недвижимостью на 8 млн долларов и каждый вечер выпивать. История успеха по-украински – это въехать в полноту власти прямо из телесериала, беспощадно высмеивать все украинское, узурпировать властвование, помочь врагу начать вторжение, проснуться в февральскую ночь небывалым патриотом, использовать войну для основания кооператива, допустить к высшим должностям государственных Миндича-Цукермана, монополизировать триллионный бюджет, направлять оборонительные покупки на придворные фирмы-освоители, зарегистрировать свою фамилию как торговую марку и мужественно проводить вечную войну вплоть до посинения остатков народа. Другой цели, кроме как обогащения, правящие касты (от первой до последней) никогда не преследовали. Все они, от первой до последней, расценивали Украину как территорию грабежа и заработка, чтобы потом свалить в свои экзильные поместья и каждый вечер благодарить Господа, что он одарил их таким прекрасным, доверчивым и всепрощальным народом.

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