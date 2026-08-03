Взрывы на полигоне Хмельнитчины: ГСЧС обследует территорию с помощью дронов и роботов

Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

К операции привлекли пиротехнические, водолазные и кинологические подразделения, специалистов сил беспилотных систем, офицеров-спасателей общин и мобильные классы безопасности.

Спасатели обследуют территории вблизи полигона, лесные массивы, лесополосы и частный сектор на наличие взрывоопасных предметов.

Для этого используются беспилотники и наземные роботизированные комплексы. Водолазы-саперы проверяют водоемы.

Офицеры-спасатели общин проводят подворные обходы, общаются с жителями и напоминают правила минной безопасности. При необходимости они помогают людям на местах.

Также в районе происшествия работают два мобильных класса безопасности ГСЧС. Там взрослым и детям объясняют, как поступать в случае обнаружения взрывоопасных предметов и напоминают правила безопасного поведения.

Что известно о взрыве на полигоне в Хмельницком

В пятницу, 31 июля, около 12:00 в Хмельницком прогремели несколько взрывов. В это время воздушную тревогу в городе не объявляли.

Впоследствии стало известно, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие – взрыв с последующей детонацией.

В результате взрыва четверо военнослужащих получили травмы, еще с несколькими находившимися на месте происшествия военными пока нет связи.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия и устанавливают местонахождение военных, связь с которыми утрачена.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими опасными веществами, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам.