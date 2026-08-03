Фото: ГСЧС

Ночью 3 августа в Чечелевском районе Днепра произошел пожар в больнице, расположенной на улице Степана Бандеры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в одной из палат на третьем этаже трехэтажного здания. Огонь охватил площадь около 20 кв. м.

Во время ликвидации пожара огнеборцы спасли девять человек. В одном из помещений чрезвычайники обнаружили погибшего человека.

Пожар полностью ликвидировали. Причины его возникновения устанавливаются.

Напомним, ночью 23 июля в Кривом Роге во время пожара в доме погибли супруги – 87-летний мужчина и 84-летняя женщина.