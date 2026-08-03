Фото: полиция

Происшествие случилось 1 августа около 19:00 в селе Хренники Дубенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Волынской области отдыхал на местном пляже вместе с другом. Во время купания 17-летний парень решил прыгнуть в воду с пирса, но ударился о дно.

Очевидцы сразу достали парня на берег и вызвали "скорую".

Парня в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами позвоночника госпитализировали в больницу.

Напомним, 20 июля в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть. Подросток смог вытащить из воды одну девочку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.