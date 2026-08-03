Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 3 августа российские войска нанесли удар беспилотниками по Чернигову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника ГВА Дмитрия Брижинского.

В результате вражеской атаки повреждено одно из предприятий. На месте попадания возник пожар.

По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения.

Информация о последствиях атаки еще уточняется.

Напомним, 3 августа войска РФ сбросили два КАБа на многоэтажный дом в Днепровском районе Херсона.