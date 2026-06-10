18:44  10 червня
На Харківщині рецидивіст кинув гранату в поліцейських та відкрив вогонь
16:51  10 червня
Кривава драма у Вінниці: чоловік убив знайому та наклав на себе руки
14:52  10 червня
На Сумщині діти кинули у вогонь підозрілий предмет: стався вибух
UA | RU
UA | RU
10 червня 2026, 20:25

Скандал із фортифікаціями: НАБУ і САП прийшли з обшуками до Держфінмоніторингу

10 червня 2026, 20:25
Читайте также на русском языке
Фото: "Українська правда"
Читайте также
на русском языке

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у середу, 10 червня, провели обшуки у Державній службі фінансового моніторингу

Про це повідомили джерела "Української правди" у відомстві, передає RegioNews.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що обшуки НАБУ можуть бути пов'язані зі справою щодо ймовірного розкрадання коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині.

Офіційних коментарів від НАБУ, САП або Держфінмоніторингу наразі не надходило.

Фортифікаційний скандал: що відомо

У вересні 2025 року народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування, в якому йшлося про можливе розкрадання понад 200 мільйонів гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд у Донецькій області.

За його даними, для пошуку робітників Полтавська ОВА застосувала "креативний" підхід: підприємства отримували статус критично важливих та бронювання від мобілізації в обмін на делегування своїх працівників для будівництва. Якщо відмовлялись – бронювання не надавали.

Ключовою фігурою цієї схеми був Філіп Пронін, який на той час обіймав посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації і, фактично, сприяв безкарному здійсненню корупційних махінацій.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що станом на 3 вересня 2025 року всі роботи були завершені в повному обсязі. Виконання здійснювалося відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу та отримала позитивний висновок від ДП "Укрдержбудекспертиза".

Згодом Верховна Рада викликала на засідання голову Держфінмоніторингу, екс-керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна через скандал із фортифікаціями. Під час виступу посадовець заперечив усі звинувачення, назвавши їх "брехнею". Також він заявив, що особисто контролював будівництво укріплень.

Тим часом, справою щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА у Донецькій області, зайнялося Антикорупційне бюро. Наприкінці жовтня детективи провели обшуки у посадовців.

НАБУ підтвердило, чиновники Полтавської ОВА отримували хабарі у 4 млн грн і навіть BMW X7 за "сприяння" підрядам ENKI Construction. Під час обшуків вилучено сотні тисяч доларів, печатки офшорів і схеми ухилення від мобілізації.

10 грудня 2025 року в Києві під будівлею комітетів Верховної Ради проходив мітинг із вимогою звільнити голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

Читайте також: "Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП Пронін Філіп Євгенович Держфінмоніторинг розслідування фортифікації
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Прикордонники рознесли російський "Гіацинт-Б" на Лиманському напрямку
10 червня 2026, 21:55
На Волині дороги поблизу Білорусі закриють антидроновими сітками
10 червня 2026, 21:47
На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі, є поранені діти
10 червня 2026, 21:36
В Одесі чиновники розікрали понад 20 мільйонів на світлофорах
10 червня 2026, 21:35
Закликав до вбивств українців: справу російського пропагандиста Бориса Корчевнікова передали до суду
10 червня 2026, 20:56
Блокада окупованого півдня: Сили Оборони вдарили по мосту в районі Чонгара
10 червня 2026, 20:40
Обстріли Херсонщини: ворог атакував ремонтні бригади та цивільні квартали, є загиблі
10 червня 2026, 20:28
На Київщині через Telegram торгували "мандрівками" для ухилянтів
10 червня 2026, 20:20
В Україні з'явилося нове свято: президент встановив День Сил безпілотних систем
10 червня 2026, 19:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Всі блоги »