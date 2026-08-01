Украина и MAGA: изменит ли одно интервью отношение американских правых

Мы находимся на таком этапе, когда война с Россией признана делом всех и каждого, независимо от политических взглядов

Мы находимся на таком этапе, когда война с Россией признана делом всех и каждого, независимо от политических взглядов

Фото: Laura Loomer/X

Наконец-то между моей страной и американскими альт-правыми произошло должное общение. Одно интервью Андрея Билецкого американской МАГА-блогерке Лори Лумер, кажется, здесь сделало гораздо больше, чем вся предыдущая работа украинской дипломатии на этом поприще.

Хотя, возможно, я украинскую дипломатию переоцениваю и никакой работы они здесь действительно не проводили. Ибо как еще объяснить такой безумный успех российских мифов именно в этой среде в США, такую лютую ненависть к Украине, которую там удалось россиянам расплодить?

Притом, что это действительно страшная чушь. Для любого американского правого Украина должна быть страной свободы. Мы, по-видимому, привыкли и не замечаем, но это факт. До недавнего времени это место образца по странному стечению обстоятельств занимала Россия. Которая, конечно, никакой консервативной страной не является, если учитывать уровень разводов, распространенность абортов, массовую эпидемию наркомании, СПИДа и алкоголизма, низкую рождаемость. Где преуспевает преследование всех христианских церквей, кроме одной, государственной, где кроме анонимного телеграмманет даже намека на свободу слова.

Я уверен, что если убрать бешеную российскую оптику и показать украинскую реальность, любой представитель МАГА-движения был бы в шоке, сколько всего ему наврали. Оказалось бы, что сопротивление РФ перестраивали люди именно с близкими им взглядами. Те, кого американцы классифицировали бы как "консерваторы" – когда-то первопроходцы нашего вооруженного сопротивления агрессии РФ и флагманы по сей день.

Первыми, без всякого приказа, пошли сразиться с россиянами и показали пример всем остальным, создали в своей стране волю к победе.

Третий армейский корпус, 1-й корпус Национальной гвардии Украины Азов, полк Рейд, Спецподразделения Братство, Катехон, 3-й батальон оперативного назначения Свободы и т.д. Не зря Правым сектором столько лет пугали сами себя россияне.

Хорошо, что сегодня война – это уже не исключительно для правых, защита Отечества – это уже не для отдельнных политических групп. Мы находимся на таком этапе, когда война с Россией признана делом всех и каждого, независимо от политических взглядов. Это собственно и является победой украинских правых.

Но одновременно хорошо и то, что сейчас у нас появляется возможность вторично использовать этот полученный моральный капитал, авторитет украинского правоконсервативного движения для того, чтобы иметь еще один аргумент вернуть США в число наших близких союзников.