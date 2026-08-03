Фото: ОВА

Во время атаки на Запорожье 2 августа российские войска на протяжении полутора часов выпустили по жилым кварталам города восемь КАБов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Вражеский обстрел унес жизни 71-летней женщины. Число травмированных возросло до 31 человека – они получили взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.

Десять пострадавших госпитализированы. В тяжелом состоянии остаются три человека: 16-летняя девушка, 75-летняя женщина и 78-летний мужчина. Состояние других госпитализированных оценивают как средней тяжести.

Всего в городе повреждены 85 домов – 63 частных дома и 22 многоэтажки. В зданиях побиты крыши, выбиты окна и разрушены балконы.

Поисково-спасательная операция завершена.

Напомним, россияне в очередной раз ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами вечером 2 августа. В результате попадания российского боеприпаса возникли пожары в многоэтажке. Погибла женщина, сообщалось о 21 пострадавшем.