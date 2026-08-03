В последнее время Трамп снова начал высказываться в отношении Украины так, что нам это точно не нравится

В последнее время Трамп снова начал высказываться в отношении Украины так, что нам это точно не нравится

Встреча Зеленского и Трампа 28 июля в Белом доме. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Во время открытого заседания своего кабинета Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления разрешения Украине на производство ракет-перехватчиков к системам Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе. Президент США повторил, что еще не принял окончательного решения о том, предоставлять ли Украине лицензии на производство ракет к Patriot.

На фоне ударов по Киеву и гибели жителей столицы Украины это выглядело очень цинично.

Еще более циничным было заявление Трампа по поводу соглашения о редкоземельных ресурсах, которое, по его словам, обеспечивает Соединенным Штатам доступ к украинским недрам и может оказаться выгоднее объема предоставленной американской помощи. Здесь Трамп снова вспомнил о помощи якобы на 300 млрд долларов.

Прямая речь Трампа: "Мы заключили соглашение ... У нас есть подписанный контракт. Что касается редкоземельных ресурсов, мы можем войти туда в любое время. Мы можем взять практически все, что захотим".

Сразу отмечу, что он не может прийти и взять все, что захочет. Соглашение этого не предусматривает. Это очередные фантазии Трампа, по поводу которых не стоит волноваться.

Но это заявление снова нам подтверждает, что Трамп для нас не настоящий партнер, а хищник, с которым мы должны иметь дело для противодействия другому, более опасному для нас хищнику – путину.

Тем не менее, что случилось? Почему Трамп снова так резко изменил свое отношение к Украине? Это отношение не стало враждебным, оно стало циничным и непартнерским. Хотя скорее речь идет не об отношении к Украине (отношение Трампа к Украине всегда было очень противоречивым), а об изменении риторики. Почему так произошло, мы не знаем достоверно. Однако думать об этом надо, чтобы минимизировать последствия проблемы и нейтрализовать ее появление на будущее.

Какие возможны версии относительно очередного кульбита Трампа по отношению к Украине?

Наиболее простая и банальная версия заключается в том, что настроения Трампа периодически меняются. Это так называемые "качели Трампа". Это проявляется не только по отношению к Украине, но и к другим странам, и многим другим темам. По моим наблюдениям по отношению к Украине даже есть определенная цикличность. Фаза определенного четкого и сильного отношения (позитивного или очень критического) может длиться от нескольких недель до примерно месяца, затем происходит охлаждение этой эмоции или постепенная ее смена. И это происходило регулярно, уже несколько раз.

Вторая версия заключается в том, что это переговорная тактика одновременного давления и на Украину, и на Россию. Темой предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО "Patriot" Трамп может давить то на Россию, то на Украину, подталкивая обе страны к определенному компромиссу по завершению войны между ними. Но на данный момент какого-то нового мирного плана со стороны США пока нет. И лицензия на "Патриоты" не является очень сильным рычагом давления ни на Россию, ни на Украину. Так что эта версия, на мой взгляд, не выглядит наиболее вероятной.

Третья версия говорит о том, что якобы что-то могло случиться в Вашингтоне уже после встречи Трампа с Зеленским. Или сам Президент Украины что-то неосторожно сказал и это стало известно Трампу, или было что-то, что не понравилось Трампу. Но при таких обстоятельствах мы могли бы увидеть и более критическую, даже негативную реакцию Трампа по отношению к Зеленскому или Украине. Поэтому это тоже не наиболее вероятная версия.

Более вероятно то, что вокруг Трампа постоянно происходит политическая борьба по разным вопросам. И сначала Трампа убедили, что нам нужно предоставить лицензию на "Патриоты", а потом другие люди начали его убеждать в прямо противоположном. И здесь есть пространство для фантазии. Можно поискать и "русский след", а возможно это очередное проявление типичной позиции трампистов: зачем Украине предоставлять "подарок", пусть они чем-то заплатят за эту лицензию.

Вполне вероятно, что-то происходит и вокруг ресурсного соглашения, о котором начал вспоминать Трамп. Или есть недовольные тем, как продвигаются дела с его реализацией, или Трамп и часть его окружения решили, что за ракеты для "Патриотов" с нас надо выбить еще больше уступок по ресурсному соглашению.

Наконец надо принимать во внимание, что Кремль в постоянном режиме пытается влиять на Трампа и непосредственно (через неофициальные контакты с ним), и через своих агентов влияния в ближайшем окружении Президента США. И это влияние уже неоднократно срабатывало, особенно в прошлом году в истории с так называемым мирным планом Трампа. В определенной степени это влияние могло сработать и сейчас.

Что делать в нынешней ситуации? Снова активизировать работу с общественным мнением в США, акцентируя внимание на ужасных последствиях российских ударов по Киеву и другим городам и регионам Украины. Учитывая приближение промежуточных выборов в конгресс США, это может сработать.

Главное помнить, позиция Трампа всегда может внезапно измениться. И по этому поводу не стоит паниковать. С Трампом постоянно надо быть наготове, нельзя расслабляться, работа с Трампом и его администрацией не может прекращаться ни на один день.