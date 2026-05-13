13 мая 2026, 13:48

В САП объяснили, почему засекретили соглашение Грановского со следствием

Александр Грановский. Фото: УНИАН/Владимир Гонтарь
Глава САП Александр Клименко рассказал, что детали соглашения экснардепа от БПП Александра Грановского со следствием были засекречены. Все для его защиты и чтобы не отпугнуть других потенциальных свидетелей от сотрудничества с НАБУ

По словам Клименко, сотрудничество Грановского с правоохранителями было "долгим и очень результативным".

Он отметил, что ограничение доступа к деталям соглашения является стандартной практикой по подобным делам, чтобы обезопасить лиц, которые дают показания.

Клименко также подчеркнул, что обвинению было выгодно достичь соглашения, поскольку в противном случае дело могло быть потеряно из-за сроков давности.

"В итоге все получилось хорошо: Грановский получил приговор, возместил ущерб и предоставил важную для следствия информацию в других производствах", – отметил он.

Дело ОПЗ: подробности

НАБУ и САП в октябре 2024 года завершили расследование по уголовному производству по масштабной коррупционной схеме на Одесском припортовом заводе (ОПЗ).

По данным следствия, в период с марта по декабрь 2015 года экснардеп Александр Грановский совместно с доверенным лицом организовал схему, по которой предприятие продавало минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В деле также фигурировали двое чиновников завода и владелец иностранной компании.

В апреле 2026 г. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение по делу о коррупции на ОПЗ. Она предусматривает полное возмещение ущерба государству в размере более 77,5 млн грн. Также фигуранты должны направить 50 млн. грн. в поддержку Вооруженных сил Украины через UNITED24. Сам Грановский получил штраф в 5100 грн как максимальное наказание по инкриминируемой статье.

Расследование также связано с событиями 2015-2016 годов, когда на заводе проводились обыски в рамках другого дела о продаже карбамида с дисконтом британской компании. Тогда изъятые материалы и электронная переписка фигурантов стали предметом судебных споров по поводу допустимости доказательств.

В августе 2024 года Высший антикоррупционный суд отменил сообщение о подозрении Грановскому в еще одном эпизоде по организации схемы нанесения ущерба государству.

По данным журналистских расследований, Грановского во время президентства Петра Порошенко называли влиятельной фигурой в судебной системе, а его контакты с представителями судов и прокуратуры неоднократно становились предметом медиа.

