В Киеве мужчина "подрезал" авто и ограбил военного – его будут судить

В Киеве будут судить мужчину, который из-за дорожного конфликта ограбил военнослужащего

Об этом сообщила столичная полиция.

По данным следствия, инцидент произошел во время движения в городе. Водитель автомобиля BMW совершил опасный маневр и "подрезал" автомобиль Volkswagen, которым управлял потерпевший.

На светофоре между участниками движения возник конфликт. Пассажир BMW вышел из авто, кулаком разбил зеркало легковушки, после чего начал угрожать 46-летнему водителю физической расправой.

Затем мужчина открыл дверь автомобиля потерпевшего и забрал мобильный телефон. Впоследствии он выбросил устройство в лесополосе.

Обвиняемому инкриминируют правонарушения по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

