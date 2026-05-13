Бойцы комендатуры быстрого реагирования "Шквал" продолжают уничтожать российских военных и их ресурсы в зоне ответственности подразделения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На днях во время боевой работы операторы FPV-дронов обнаружили и ликвидировали группу оккупантов, пытавшихся переместиться в укрытие.

Также благодаря точной работе операторы полностью уничтожили скрытый склад взрывоопасных предметов противника.

Ранее сообщалось, что россияне массово опрокидывают технику и живую силу на Запорожское направление. Также враг пополняет истощенные подразделения Донецкой области.