Єрмак знову у суді: САП просить арешт із заставою 180 млн грн
13 травня у Вищому антикорупційному суді продовжили розгляд питання про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку
Про це повідомляє "Слідство.Інфо" із зали суду.
Зазначається, що САП просить взяти його під варту на 60 діб із альтернативою застави у 180 млн грн.
За версією слідства, Єрмак причетний до легалізації близько 460 млн грн через будівництво елітної нерухомості у котеджному містечку "Династія" в Козині на Київщині.
Засідання частково проходить у закритому режимі – докази у справі суд досліджуватиме без присутності преси та слухачів.
Напередодні Єрмак прокоментував перше судове засідання у справі, в межах якої йому повідомили про підозру. Він наголосив, що має понад 30 років адвокатського стажу та планує захищати свої права виключно в межах українського законодавства.
Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.
Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".
Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".
