Єрмак знову у суді: САП просить арешт із заставою 180 млн грн

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" із зали суду.

Зазначається, що САП просить взяти його під варту на 60 діб із альтернативою застави у 180 млн грн.

За версією слідства, Єрмак причетний до легалізації близько 460 млн грн через будівництво елітної нерухомості у котеджному містечку "Династія" в Козині на Київщині.

Засідання частково проходить у закритому режимі – докази у справі суд досліджуватиме без присутності преси та слухачів.

Напередодні Єрмак прокоментував перше судове засідання у справі, в межах якої йому повідомили про підозру. Він наголосив, що має понад 30 років адвокатського стажу та планує захищати свої права виключно в межах українського законодавства.

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".

