11:12  13 мая
В Полтавской области из водоема достали тело женщины
09:47  13 мая
В Ровенской области уже неделю ищут пропавшего 15-летнего парня
08:33  13 мая
В Киеве мужчина "подрезал" авто и ограбил военного – его будут судить
UA | RU
UA | RU
13 мая 2026, 10:29

"Династия" под Киевом: журналисты назвали священника, который освятил элитное строительство

13 мая 2026, 10:29
Читайте також українською мовою
Фото: НАБУ
Читайте також
українською мовою

Журналисты установили личность священника, который, вероятно, принимал участие в освящении строительства кооператива "Династия" в Козине Киевской области

Об этом сообщает "Следствие.Инфо", передает RegioNews.

По данным журналистов, речь идет о протоиерее храма в честь всех святых Виктора Дреботия, представителя УПЦ МП.

Ранее НАБУ опубликовало фото с события 2021 года, на котором зафиксировано освящение строительства, однако лицо священнослужителя было скрыто.

Журналисты также сообщают, что его жена Анна Дреботий могла получить квартиры в столичном жилом комплексе как лицо, связанное с экс-главой Минрегиона Алексеем Чернышевым. В частности эти квартиры фигурируют в материалах следствия как возможный элемент неправомерной выгоды.

Анна Дреботий

По данным расследования, всего несколько человек получили квартиры по заниженной стоимости, что следствие расценивает как часть коррупционной схемы, связанной с выделением земельного участка под застройку.

В своих соцсетях Анна Дреботий публикует фотографии со своим мужем, который выглядит как протоиерей Храма в честь всех святых УПЦ МП в Киеве Виктор Дреботий.

Анна и Виктор Дреботий с сыном. Фото с Facebook Анны Дреботий

Этот священнослужитель часто появлялся на фото с руководством УПЦ МП. В частности, с пророссийским церковным деятелем Павлом Лебедем (известный как "Паша Мерседес"), которому СБУ объявила подозрение в разжигании межрелигиозной розни и оправдывании вооруженной агрессии РФ.

В последний раз Виктор Дреботий появлялся на фото с ним во время совместного служения в 2025 году.

Фото: lavra.ua

Коттеджный городок под Киевом: что известно

Кооператив "Династия" – это коттеджный городок под Киевом, фигурирующий в деле НАБУ. По версии следствия, недвижимость в нем могли получить приближенные к должностным лицам в рамках якобы коррупционного соглашения с застройщиком.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия, которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Кроме того, правоохранительные органы сообщили о подозрении еще шести участникам организованной группы по делу о легализации имущества, добытого преступным путем в особо крупных размерах.

НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Читайте также: Скандал вокруг кооператива "Династия": детали строительства во время войны

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область кооператив Династия строительство Недвижимость расследование Алексей Чернышов Андрей Ермак
Ермак прокомментировал первое судебное заседание по своему делу
12 мая 2026, 21:28
Андрей Ермак советовался с гадалкой по поводу назначений на должности - САП
12 мая 2026, 19:15
Элитная застройка под Киевом: Миндич, Чернышев и еще четверо фигурантов получили подозрения
12 мая 2026, 12:47
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Херсонской области молодой парень взорвался на взрывчатке
13 мая 2026, 14:40
Атака на маршрутку в Херсоне: пострадавших стало больше
13 мая 2026, 14:35
В Киевской области песионера жестоко убили ножом
13 мая 2026, 14:20
Россияне атаковали Луцк: в центре города взрывы, есть попадания
13 мая 2026, 14:16
Си и Трамп могут сразу поставить точку в трех конфликтах
13 мая 2026, 14:07
Атака на Одессу: обломки дрона упали на 9-этажку
13 мая 2026, 14:00
В Николаевской области экс-полицейский убил бывшего своей любимой
13 мая 2026, 13:55
В САП объяснили, почему засекретили соглашение Грановского со следствием
13 мая 2026, 13:48
В Киевской области бывший правоохранитель передавал данные об ВСУ сыну-агенту РФ
13 мая 2026, 13:35
Россия начала комбинированную длительную атаку на критические объекты Украины
13 мая 2026, 13:02
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »