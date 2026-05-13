Фото: НАБУ

Журналисты установили личность священника, который, вероятно, принимал участие в освящении строительства кооператива "Династия" в Козине Киевской области

Об этом сообщает "Следствие.Инфо", передает RegioNews.

По данным журналистов, речь идет о протоиерее храма в честь всех святых Виктора Дреботия, представителя УПЦ МП.

Ранее НАБУ опубликовало фото с события 2021 года, на котором зафиксировано освящение строительства, однако лицо священнослужителя было скрыто.

Журналисты также сообщают, что его жена Анна Дреботий могла получить квартиры в столичном жилом комплексе как лицо, связанное с экс-главой Минрегиона Алексеем Чернышевым. В частности эти квартиры фигурируют в материалах следствия как возможный элемент неправомерной выгоды.

Анна Дреботий

По данным расследования, всего несколько человек получили квартиры по заниженной стоимости, что следствие расценивает как часть коррупционной схемы, связанной с выделением земельного участка под застройку.

В своих соцсетях Анна Дреботий публикует фотографии со своим мужем, который выглядит как протоиерей Храма в честь всех святых УПЦ МП в Киеве Виктор Дреботий.

Анна и Виктор Дреботий с сыном. Фото с Facebook Анны Дреботий

Этот священнослужитель часто появлялся на фото с руководством УПЦ МП. В частности, с пророссийским церковным деятелем Павлом Лебедем (известный как "Паша Мерседес"), которому СБУ объявила подозрение в разжигании межрелигиозной розни и оправдывании вооруженной агрессии РФ.

В последний раз Виктор Дреботий появлялся на фото с ним во время совместного служения в 2025 году.

Фото: lavra.ua

Коттеджный городок под Киевом: что известно

Кооператив "Династия" – это коттеджный городок под Киевом, фигурирующий в деле НАБУ. По версии следствия, недвижимость в нем могли получить приближенные к должностным лицам в рамках якобы коррупционного соглашения с застройщиком.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия, которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Кроме того, правоохранительные органы сообщили о подозрении еще шести участникам организованной группы по делу о легализации имущества, добытого преступным путем в особо крупных размерах.

НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Читайте также: Скандал вокруг кооператива "Династия": детали строительства во время войны