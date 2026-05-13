В Херсоне дрон РФ попал в маршрутку: есть пострадавшие
В Херсоне российские оккупанты продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и общественный транспорт
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
По его словам, в среду, 13 мая, около 11:15 в центральной части города вражеский беспилотник попал в маршрутный автобус коммунального предприятия Херсонского городского совета.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть пассажиров. Водитель получил контузию.
Информация о последствиях удара и состоянии пострадавших уточняется.
Напомним, 2 мая около 7:00 российские военные атаковали беспилотником по маршрутке в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, еще восемь пассажиров пострадали.
