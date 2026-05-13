Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего местного жителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчину обвиняют в умышленном убийстве собственной матери. Трагедия произошла 9 июня прошлого года в многоэтажке на улице Максима Кривоноса. Жители дома услышали взрыв и увидели огонь в квартире четвертого этажа. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 59-летней женщины, а ее сына с многочисленными ожогами и травмами доставили в больницу.

Следствие установило, что мужчина систематически совершал домашнее насилие в отношении матери. В день происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Перед взрывом женщина успела сообщить сестре по телефону, что сын разлил в квартире легковоспламеняющееся вещество. После этого связь оборвалась.

За совершенное фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

