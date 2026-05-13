13 мая 2026, 13:35

В Киевской области бывший правоохранитель передавал данные об ВСУ сыну-агенту РФ

Фото из открытых источников
В Киевской области судили мужчину за незаконное распространение информации о перемещении военной техники ВСУ. Известно, что в прошлом он был правоохранителем

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина раньше работал в правоохранительных органах. Когда он вышел на пенсию, работал водителем такси в Киевской области. В 2023-2024 годах он трижды фиксировал на видеорегистраторе своего авто движение военной техники. Затем эти записи с координатами он посылал своему сыну.

Его сын, по версии следствия, сотрудничал с РФ и привлек отца в агентурную сеть. Также на страницах мужчины в запрещенных российских соцсетях находили сообщения, где прославлялись оккупанты.

На суде мужчина не отрицал вину полностью. Однако он заявил, что якобы не распространял в соцсетях пророссийские сообщения. Аккаунты он якобы использовал только для общения с родственниками, и доступ имел также его сын. Отмечается, что мужчина мог действительно не знать, что его сын работал в РФ. Однако для квалификации его действий не имеет значения, какова была цель распространения данных об ВСУ.

Сын мужчины сейчас под стражей. Ему инкриминируют государственную измену. Но дело еще рассматривается.

Мужчину приговорили к 6 годам заключения без конфискации имущества.

Напомним, что по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил еще один агент РФ, совершивший поджог на Укрзализныце.

