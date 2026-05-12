Юлия Мендель в шоу Карлсона: как работают медиа и аудитории

Люблю гармонию. А появление Юлии Мендель у Такера Карлсона очень гармонично

Скриншот с видео

Кто ходит к Такеру Карлсону? Конспирологи лунатики антивакцинаторы. Распространители теорий заговоров и российских нарративов. Верящие, что Земля плоская, что вакцины вызывают рак и наполнены чипами, что никто не летал на Луну, а рептилоиды правят миром. И разве в таком обществе потерялась бы Юлия Мендель? Нет. Она там очень органично смотрится. Городской сумасшедший в центре обслуживания городских сумасшедших. И то, что она рассказывает очень напоминает стандартные вещи, которые раздаются в интервью Такеру Карлсону.

Такие же городские сумасшедшие – это аудитория Такера Карлсона. Раньше они были разделены. А потом появился ютюб, социальные сети, и вот они уже нашли друг друга. Оказалось, что если ты сумасшедший конспиролог и стыдишься этого, то можешь больше не скрывать этого, потому что вас так много. И вас не победить.

Карлсон очень бережет свою аудиторию, приносящую ему миллионы. Поэтому он публично отказывался признать, что Земля круглая. Говорил, что не знает где правда. "Все не столь однозначно".

Нужно ли переживать за то, что такая аудитория будет хуже думать об Украине? Да плевать что они думают. Они будут за нас только если мы объявим войну Израилю и заявим, что Украина – это страна свободная от вакцин и здравого смысла. Эта аудитория никогда не будет нашей.

С другой стороны, для качественной аудитории это вообще обратный сигнал. То есть если очередной городской сумасшедший приходит к Карлсону и наваливает там российскую пропаганду об Украине, то это повод для них больше поддерживать Украину.

И к Трампу. Трамп и Карлсон поссорились. Теперь Карлсон ненавидит Трампа, а Трамп публично пишет, что Такер не хороший и не умный человек. Поэтому если у Карлсона кто-то наваливает на Украину, то это точно не повод для Трампа снизить поддержку Украины. Конечно, для Трампа это не повод для увеличения поддержки. Но это уже о Трампе, не о Карлсоне.

А Юля? Возможно, она русская шпионка. Но тогда она очень хорошая шпионка. Но, скорее всего, намного проще. И она просто не очень умная девушка, случайно оказавшаяся в центре внимания мира, а потом это внимание потеряла. И теперь отчаянно пытается сберечь. И деньги и внимание. Но точно при этом не сохранила кукуху.

