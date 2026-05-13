Россия начала комбинированную длительную атаку на критические объекты Украины

Россия 13 мая начала комбинированную воздушную атаку на критические объекты Украины, которая может длиться долго

По данным ГУР,

По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны и поражать гражданские объекты.

В дальнейшем Россия планирует использовать крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также баллистические ракеты.

Основными целями называются объекты критической инфраструктуры, энергетики, предприятия оборонно-промышленного комплекса и здания органов государственной власти в крупных городах.

В ГУР отмечают, что таким образом Россия стремится повлиять на устойчивость Украины в войне, в частности, после отказа от предложений перемирия.

Главное управление разведки призвало граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что в украинском небе находится более сотни российских беспилотников, а в течение дня возможны новые волны атак.

Как известно, в ночь на 13 мая РФ атаковала Украину 139 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.