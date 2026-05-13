11:12  13 мая
В Полтавской области из водоема достали тело женщины
09:47  13 мая
В Ровенской области уже неделю ищут пропавшего 15-летнего парня
08:33  13 мая
В Киеве мужчина "подрезал" авто и ограбил военного – его будут судить
UA | RU
UA | RU
13 мая 2026, 13:02

Россия начала комбинированную длительную атаку на критические объекты Украины

13 мая 2026, 13:02
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Россия 13 мая начала комбинированную воздушную атаку на критические объекты Украины, которая может длиться долго

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.

По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны и поражать гражданские объекты.

В дальнейшем Россия планирует использовать крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также баллистические ракеты.

Основными целями называются объекты критической инфраструктуры, энергетики, предприятия оборонно-промышленного комплекса и здания органов государственной власти в крупных городах.

В ГУР отмечают, что таким образом Россия стремится повлиять на устойчивость Украины в войне, в частности, после отказа от предложений перемирия.

Главное управление разведки призвало граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что в украинском небе находится более сотни российских беспилотников, а в течение дня возможны новые волны атак.

Как известно, в ночь на 13 мая РФ атаковала Украину 139 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина война атака БПЛА Балистика ракеты ГУР украинские города
В Херсоне дрон РФ попал в маршрутку: есть пострадавшие
13 мая 2026, 12:57
Российский удар по Кривому Рогу: 9-месячный ребенок в тяжелом состоянии
13 мая 2026, 12:26
Последствия обстрелов Черниговщины: под ударом дома, школы и админздания
13 мая 2026, 09:35
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Херсонской области молодой парень взорвался на взрывчатке
13 мая 2026, 14:40
Атака на маршрутку в Херсоне: пострадавших стало больше
13 мая 2026, 14:35
В Киевской области песионера жестоко убили ножом
13 мая 2026, 14:20
Россияне атаковали Луцк: в центре города взрывы, есть попадания
13 мая 2026, 14:16
Си и Трамп могут сразу поставить точку в трех конфликтах
13 мая 2026, 14:07
Атака на Одессу: обломки дрона упали на 9-этажку
13 мая 2026, 14:00
В Николаевской области экс-полицейский убил бывшего своей любимой
13 мая 2026, 13:55
В САП объяснили, почему засекретили соглашение Грановского со следствием
13 мая 2026, 13:48
В Киевской области бывший правоохранитель передавал данные об ВСУ сыну-агенту РФ
13 мая 2026, 13:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »