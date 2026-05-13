Россия начала комбинированную длительную атаку на критические объекты Украины
Россия 13 мая начала комбинированную воздушную атаку на критические объекты Украины, которая может длиться долго
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.
По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны и поражать гражданские объекты.
В дальнейшем Россия планирует использовать крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также баллистические ракеты.
Основными целями называются объекты критической инфраструктуры, энергетики, предприятия оборонно-промышленного комплекса и здания органов государственной власти в крупных городах.
В ГУР отмечают, что таким образом Россия стремится повлиять на устойчивость Украины в войне, в частности, после отказа от предложений перемирия.
Главное управление разведки призвало граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что в украинском небе находится более сотни российских беспилотников, а в течение дня возможны новые волны атак.
Как известно, в ночь на 13 мая РФ атаковала Украину 139 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.