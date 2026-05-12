Кооператив "Династия": в САП раскрыли, какую меру пресечения потребуют для Ермака

Фото из открытых источников

Недавно Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Речь идет о деле отмывания денег на строительство кооператива "Династия"

Об этом сообщили во время брифинга НАБУ и САП, передает RegioNews.

В ближайшее время ожидается избрание меры пресечения для бывшего главы Офиса президента. По словам руководителя САП Александра Клименко, САП будет просить для Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в размере 180 миллионов гривен.

Напомним, ранее бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия". При этом Андрей Ермак заявил журналистам, что нет ни одного дома, а есть только одна квартира и один автомобиль.