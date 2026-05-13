13 мая 2026, 12:13

Поставка сухпайков для ВСУ: в Одессе чиновник в/ч требовал 100 тыс. грн взятки

Фото: ОГП
Подозрение получил начальник продовольственного состава одного из центров обеспечения ВСУ в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Майор требовал 100 тысяч гривен от представительницы компании, которая снабжала суточные полевые наборы для военных. Речь идет о государственном контракте с Государственным оператором тыла более чем на 50 млн грн.

Чиновник, отвечавший за проверку продукции, искусственно затягивал процедуры, инициировал дополнительные проверки и блокировал подписание необходимых документов, после чего выдвинул требование денег за "беспрепятственное" исполнение договора.

Фигуранта задержали 8 мая при получении средств. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 915 200 грн.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили схему платного трудоустройства в Военную службу правопорядка в Одесской области. Должность продавали за 8 тысяч долларов.

