13 мая 2026, 11:56

СМИ: экснардеп ОПЗЖ Христенко находится на свободе под контролем СБУ

Фото: из открытых источников
Бывший народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко, подозреваемый в государственной измене, после заключения соглашения со следствием находится на свободе в Украине

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

В то же время, по данным источников, он остается под охраной и жестким контролем СБУ.

Поскольку во время пребывания в СИЗО состояние здоровья Христенко существенно ухудшилось. В частности, он якобы имеет серьезное заболевание позвоночника, которое требует постоянного движения и длительных прогулок, что невозможно было обеспечить в условиях следственного изолятора.

Также источники утверждают, что Христенко проходил интенсивные допросы в Главном следственном управлении СБУ. По словам собеседника УП, допросы проходили почти каждый день, а в отдельных случаях их якобы проводил лично начальник управления СБУ Андрей Швец.

"Украинская правда" обратилась к СБУ за комментарием по ситуации по делу Христенко, однако в спецслужбе отказались комментировать информацию.

Напомним, в сентябре прошлого года в Украине задержали действующего народного депутата IX созыва от запрещенной партии "ОПЗЖ". Его разыскивали по подозрению в государственной измене и злоупотреблении влиянием. Фамилию задержанного официально не озвучивали, однако речь, очевидно, идет о Федоре Христенко, которого должны были экстрадировать из Дубая .

Читайте также: Кто такой нардеп Федор Христенко, которого СБУ подозревает в связях с ФСБ

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
