СМИ: экснардеп ОПЗЖ Христенко находится на свободе под контролем СБУ

Бывший народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко, подозреваемый в государственной измене, после заключения соглашения со следствием находится на свободе в Украине

В то же время, по данным источников, он остается под охраной и жестким контролем СБУ.

Поскольку во время пребывания в СИЗО состояние здоровья Христенко существенно ухудшилось. В частности, он якобы имеет серьезное заболевание позвоночника, которое требует постоянного движения и длительных прогулок, что невозможно было обеспечить в условиях следственного изолятора.

Также источники утверждают, что Христенко проходил интенсивные допросы в Главном следственном управлении СБУ. По словам собеседника УП, допросы проходили почти каждый день, а в отдельных случаях их якобы проводил лично начальник управления СБУ Андрей Швец.

"Украинская правда" обратилась к СБУ за комментарием по ситуации по делу Христенко, однако в спецслужбе отказались комментировать информацию.

Напомним, в сентябре прошлого года в Украине задержали действующего народного депутата IX созыва от запрещенной партии "ОПЗЖ". Его разыскивали по подозрению в государственной измене и злоупотреблении влиянием. Фамилию задержанного официально не озвучивали, однако речь, очевидно, идет о Федоре Христенко, которого должны были экстрадировать из Дубая .

