В Полтавской области из водоема достали тело женщины
В городе Лохвица Миргородского района правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 45-летней местной жительницы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Сообщение об обнаружении в водоемем тела женщины поступило в полицию от местных жителей утром 11 мая.
Следователи во время визуального осмотра не обнаружили на теле погибшей следы насильственной смерти. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.
Напомним, 6 мая на Прикарпатье из озера вытащили тело рыбака, пропавшего тремя днями ранее. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
