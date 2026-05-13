Российский удар по Кривому Рогу: 9-месячный ребенок в тяжелом состоянии

Девятимесячная девочка, пострадавшая в результате российского удара по жилому дому в Кривом Роге, находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, медикам удалось спасти ребенку ногу. Для дальнейшего лечения девочку направят в Днепр.

В больнице также находится ее 23-летняя мать, состояние которой медики оценивают как среднюю тяжесть.

Еще трем женщинам в возрасте 45, 56 и 74 года помощь была оказана на месте.

В результате атаки повреждены дома частного сектора, две пятиэтажки и девятиэтажный дом. Из-за повреждения газопровода без газоснабжения остались 34 дома.

В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы и ликвидация последствий удара.

Напомним, россияне вечером 12 мая атаковали Кривой Рог. Дрон попал в жилой дом. Известно о двух погибших: это мужчина 43 года и женщина 65 лет. Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку.