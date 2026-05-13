Продолжаются масштабные поиски 15-летнего жителя села Александрия Ровенского района, который ушел из дома еще 5 мая и до сих пор не вернулся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Роман Кирилюк уже семь дней не выходит на связь, а его местонахождение остается неизвестным.

Поиски подростка продолжаются непрерывно: нацгвардейцы, ювенальные полицейские, лесники и местные жители тщательно обследуют лесные массивы, заброшенные здания и труднодоступные места.

Над территорией постоянно поднимают дроны, которые помогают искать парня с неба.

Также к поискам привлекли водолазов, они обстледуют водоемы вблизи села Александрия. Уже проверили берег реки Горынь и близлежащую территорию.

Кроме того, оперативники осуществляют поиск с помощью системы "Безопасный город" и отрабатывают все версии пропажи подростка.

Полиция просит о помощи. Если вы видели Романа Кирилюк или знаете, где он может находиться, немедленно сообщите информацию по телефонам: (067) 701-88-72, (067) 495-29-59, (066) 517-36-47 или на спецлинию 112.

