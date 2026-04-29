На таможенных постах "Шегини" и "Краковец" зафиксировали три попытки незаконного ввоза продукции из Польши. Общая стоимость обнаруженных товаров составила 1,4 млн гривен

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Шегини" 30-летний житель Тернопольщины на Mercedes-Benz Sprinter пытался перевезти "зеленым коридором" 666 единиц косметики. Стоимость незадекларированного товара составляет ориентировочно 600 тысяч гривен.

Также в пункте "Шегини" 50-летний буковинец на аналогичном микроавтобусе пытался скрыто ввезти 264 единицы косметических средств на сумму около 500 тысяч гривен.

В пункте пропуска "Краковец" 54-летний житель Буковины перевозил в багажнике микроавтобуса бытовую технику, одежду и кроссовки без декларирования. Сумма этого товара составила 300 тысяч гривен.

По всем случаям таможенники составили протоколы по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Львовщине таможенники из-за сканера нашли в бусе контрабандную технику. Стоимость незадекларированного груза превышает 500 тысяч гривен.