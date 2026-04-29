СБУ задержала пограничника, который помогал врагу обходить ПВО во время атак на Киевщину и Черниговщину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Правоохранители разоблачили очередного агента ГРУ РФ в рядах Сил обороны – им оказался инспектор Госпогранслужбы. В служебных командировках в Киевской и Черниговской областях фигурант фиксировал позиции радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп. Полученные данные он отмечал на гугл-картах, прокладывая для вражеских ракет и дронов маршруты "в обход" украинской противовоздушной обороны.

Кроме локаций ПВО, предатель пытался выследить подразделения беспилотников и объекты энергетической инфраструктуры, вычисляя при этом топографическую высоту местности для более точного планирования ударов.

Сотрудники СБУ задержали "крота" непосредственно во время проведения доразведки вблизи потенциальной цели. У задержанного изъяли смартфон с подготовленным отчетом для российского куратора и координатами украинских объектов.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

