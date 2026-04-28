11:57  28 апреля
В центре Полтавы подростки нападают на прохожих и детей
08:30  28 апреля
В Киевской области пропала 17-летняя девушка
08:20  28 апреля
В Николаеве с крыши разрушенного здания ОВА спрыгнул парень
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2026, 11:15

Дело банка "Финансы и Кредит": суд разрешил заочное расследование по Жеваго

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бизнесмена и бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным СМИ, речь идет о Константине Жеваго. Он подозревается в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Следствие установило, что в 2007-2015 годах он, действуя в сговоре с должностными лицами банка, организовал схему вывода средств из АО "Банк "Финансы и Кредит".

Общая сумма, по версии следствия, составляет 113 млн долларов США (более 2,5 млрд грн в то время).

Денежные средства были получены подконтрольной компанией в виде кредита с нарушением банковских процедур, после чего, как отмечается, выведены на оффшорные структуры.

После невыполнения кредитных обязательств деньги были списаны с корреспондентских счетов банка, выступавшего поручителем.

Жеваго сообщено о подозрении по ряду статей, в частности:

  • создание и руководство преступной организацией,
  • растраты имущества и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Франции бывший народный депутат Украины, бенефициар банка "Финансы и Кредит" получил подозрение по делу о выводе более 519 млн грн.

Как известно, осенью 2025 года суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину. Это был второй отказ французского суда в экстрадиции украинского бизнесмена.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Офис генпрокурора расследование банк растрата средств Константин Жеваго
Военный омбудсман рассказала о сотрудничестве с Ермаком
27 апреля 2026, 12:29
ЕБРР выделит Украине €30 млн на восстановление конфайнмента ЧАЭС
27 апреля 2026, 10:13
Все новости »
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Все блоги »