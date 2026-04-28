Дело банка "Финансы и Кредит": суд разрешил заочное расследование по Жеваго

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бизнесмена и бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным СМИ, речь идет о Константине Жеваго. Он подозревается в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Следствие установило, что в 2007-2015 годах он, действуя в сговоре с должностными лицами банка, организовал схему вывода средств из АО "Банк "Финансы и Кредит".

Общая сумма, по версии следствия, составляет 113 млн долларов США (более 2,5 млрд грн в то время).

Денежные средства были получены подконтрольной компанией в виде кредита с нарушением банковских процедур, после чего, как отмечается, выведены на оффшорные структуры.

После невыполнения кредитных обязательств деньги были списаны с корреспондентских счетов банка, выступавшего поручителем.

Жеваго сообщено о подозрении по ряду статей, в частности:

создание и руководство преступной организацией,

растраты имущества и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Франции бывший народный депутат Украины, бенефициар банка "Финансы и Кредит" получил подозрение по делу о выводе более 519 млн грн.

Как известно, осенью 2025 года суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину. Это был второй отказ французского суда в экстрадиции украинского бизнесмена.