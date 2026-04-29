Происшествие случилось 28 апреля в одном из населённых пунктов Тульчинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина пришел выяснять отношения с бывшей женой со взрывчаткой, чтобы заставить ее к разговору. В руках он держал гранату РГД-5 с уже выдернутой чекой.

На момент инцидента в доме находилась женщина, ее дочь с мужем – ветераном ВСУ, а также четверо детей от 4 месяцев до 13 лет. Воспользовавшись моментом, 49-летняя женщина смогла вызвать полицию.

Благодаря совместным действиям бывшего военного и правоохранителей удалось избежать взрыва. После переговоров 51-летний мужчина согласился передать гранату зятю, который отдал ее полицейским. Взрывотехники вернули РГД-5 в безопасное состояние.

Фигуранта задержали. Полиция расследует дело по статьям об угрозе убийства и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 129, 1 ст. 263 УК Украины). Ему грозит до семи лет заключения.

Следователи выясняют, где мужчина взял боеприпас.

