Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Відомо".

По предварительной информации, группа подростков была дома у 16-летнего парня. Тот решил похвастаться наградным пистолетом старшего брата. Во время демонстрации оружия подросток навел его на товарища и случайно нажал на крючок. От полученного огнестрельного ранения 17-летний парень скончался на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 119 УК (убийство по неосторожности). Сейчас продолжается следствие.

Погибшего подростка уже похоронили.

