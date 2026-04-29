Так, 46-летняя закарпатка, которая последние 8 лет проживает в Чехии, пыталась пересечь границу пешком. Во время контроля она уверяла, что не имеет ценностей для декларирования, однако служебный пес Балу вынюхал наличные в ее личных вещах.

После реакции собаки женщина призналась, что несет в рюкзаке 100 тысяч долларов. Никаких документов, подтверждающих законность перемещения такой суммы, она не предоставила.

Таможенники составили протокол по ч. 1 ст. 471 ТКУ. Женщине вернули разрешенный эквивалент 10 тысяч евро (11 700 долларов), а остальные – почти 4 млн грн по курсу НБУ – были изъяты до решения суда.

Нарушительнице грозит штраф в размере 20% от суммы превышения лимита.

Нарушительнице грозит штраф в размере 20% от суммы превышения лимита.