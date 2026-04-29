Застава для міністра, зв'язки з владою і "один дзвінок": що в "плівках Міндіча"

"Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас"

Записи охоплюють літо 2025 року та, за даними видання, стосуються осіб із найближчого оточення президента Володимира Зеленського. Редакція наголошує, що сам факт розмов не є злочином, однак їхній зміст може свідчити про характер взаємодії між бізнесом і владою під час повномасштабної війни.

"Один дзвінок" і застава для віцепрем'єра

У першому блоці матеріалів йдеться про розмови між Тимуром Міндічем і колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром. Вони обговорюють збір коштів для внесення застави за віцепрем’єра Олексія Чернишова, якому раніше було оголошено підозру.

За даними розмов, сума застави становила 120 млн грн. У діалозі обговорюється можливість залучення різних джерел фінансування, а також неформальні контакти для вирішення питання.

Згодом журналісти "Схем" встановили, що частину застави дійсно було внесено різними структурами, зокрема компанією з Дніпра, директор якої заявив, що не був поінформований про переказ.

Згадки про президента та "вплив по лінії"

В одному з фрагментів Міндіч говорить про нібито тиск з боку антикорупційних органів "по лінії президента".

Міндіч прямо каже: "НАБУ свірєпствують по лінії президента".

Шефір одразу заперечує. Ця репліка стала одним із ключових моментів відео і дала назву всьому розслідуванню – "Президент знав?".

"Я Вові написав, а він нічого", – зізнається у розмові Шефір. За контекстом, йдеться про Зеленського.

Будівництво в Козині та можливі зв'язки з посадовцями

Окремий блок записів стосується котеджного кооперативу "Династія" у Козині під Києвом. У розмовах обговорюється будівництво чотирьох приватних будинків, зокрема їхнє облаштування, інженерія та можливе "заморожування" робіт через увагу правоохоронців.

У діалогах фігурують згадки про будинки, які, за даними журналістів, можуть бути пов’язані з представниками вищого керівництва держави та бізнесу, зокрема Андрієм Єрмаком та іншими посадовцями. Ці твердження наразі офіційно не підтверджені.

Міністр оборони та питання постачання

Ще один епізод стосується зустрічі Міндіча з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим. У розмові обговорюється затримка з прийманням військової продукції, зокрема бронежилетів, які, за словами Міндіча, тривалий час залишалися на складах.

Він відкрито вимагає від міністра підписати прийомку: "Просто пусть підпишуть, все. Тобі один дзвонок".

Також Міндіч розповідає Умєрову про фінансові труднощі компанії Firepoint, яка виробляє ударні дрони і, за даними численних розслідувань, може бути пов'язана з Міндічем. Той обговорює потенційний продаж 33% компанії іноземним інвесторам за $600 млн, з яких $300 млн – кешаут для акціонерів.

Реакції сторін

У пресслужбі Умєрова заявили, що не коментують матеріали, автентичність яких офіційно не підтверджена.

Тимур Міндіч заявив, що готовий надати пояснення лише після допиту в Національне антикорупційне бюро України. Він також заперечив звинувачення щодо діяльності згаданої компанії.

Розслідування в межах операції "Мідас" триває, "Українська правда" заявила про підготовку наступних публікацій.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

У листопаді 2025 року НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

Тимур Міндіч ("Карлсон"),

Ігор Миронюк ("Рокет"),

виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),

Олександр Цукерман ("Шугармен"),

Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

СБУ почала розслідування проти бізнесмена Міндіча через підозру у держзраді та можливі контакти з іноземними спецслужбами.

