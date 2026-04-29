Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, с марта по август прошлого года мужчина посылал своей дочери и ее однокласснице через мессенджеры Viber и Telegram порнографические файлы. В то время девушкам было по 14-15 лет. К правоохранителям обратилась мать одной из них.

Мужчине объявили подозрение в развращении несовершеннолетних, а также в изготовлении и распространении порнографии (ч. 1 ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 УК Украины).

Суд назначил фигуранту меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

