В Киеве ученики распространили фейк о нападении на школу – на родителей составили протоколы

В Киеве к административной ответственности привлекли родителей двух шестиклассников, которые в соцсетях распространили ложную информацию о якобы подготовке нападения на столичный лицей

В учебное заведение обратились обеспокоенные родители учеников, которые обнаружили в соцсетях видео с сообщением о якобы подготовке нападения на школу, где учатся их дети.

На место происшествия были оперативно направлены полицейские наряды по усилению мер безопасности и недопущению угроз для участников образовательного процесса.

В дальнейшем ювенальные полицейские совместно с киберполицией установили, что к созданию и распространению видео причастны два ученика шестого класса этого же лицея.

По предварительным данным, дети создали фейковый аккаунт в соцсети и опубликовали ролик "ради шутки", в котором говорилось о якобы намерениях совершить нападение.

Правоохранители провели с детьми профилактические беседы и разъяснили последствия подобных действий.

На родителей школьников составлены административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

