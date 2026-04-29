Во Львовской области во время пожара в доме погибли двое мужчин
Утром 29 апреля в 05:46 спасатели получили сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме в селе Давыдов Львовского района
Об этом информирует Главное управление ГСЧС во Львовской области.
Отмечается, что к моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из окон дома уже шел дым.
До прибытия пожарных сотрудники полиции вынесли из коридора дома мужчину 1967 года рождения и передали его медикам. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, медики констатировали смерть.
Во время обследования задымленного дома спасатели в одной из комнат обнаружили тело погибшего владельца дома – мужчину 1971 года рождения.
Пожар был локализован в 06:12 и полностью ликвидирован в 06:34. Причины возгорания устанавливаются.
