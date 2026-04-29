29 апреля 2026, 10:57

Во Львовской области во время пожара в доме погибли двое мужчин

Фото: ГСЧС Львовщины
Утром 29 апреля в 05:46 спасатели получили сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме в селе Давыдов Львовского района

Об этом информирует Главное управление ГСЧС во Львовской области. RegioNews.

Отмечается, что к моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из окон дома уже шел дым.

До прибытия пожарных сотрудники полиции вынесли из коридора дома мужчину 1967 года рождения и передали его медикам. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, медики констатировали смерть.

Во время обследования задымленного дома спасатели в одной из комнат обнаружили тело погибшего владельца дома – мужчину 1971 года рождения.

Пожар был локализован в 06:12 и полностью ликвидирован в 06:34. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее в Винницкой области во время пожара погибли супруги. В селе Кордышевка сгорел частный дом. Специалисты устанавливают причины возгорания.

