Во Львовской области во время пожара в доме погибли двое мужчин

Утром 29 апреля в 05:46 спасатели получили сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме в селе Давыдов Львовского района

Отмечается, что к моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из окон дома уже шел дым.

До прибытия пожарных сотрудники полиции вынесли из коридора дома мужчину 1967 года рождения и передали его медикам. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, медики констатировали смерть.

Во время обследования задымленного дома спасатели в одной из комнат обнаружили тело погибшего владельца дома – мужчину 1971 года рождения.

Пожар был локализован в 06:12 и полностью ликвидирован в 06:34. Причины возгорания устанавливаются.

