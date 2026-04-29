В Тернополе 15-летняя школьница пыталась убить одноклассницу: обломок ножа остался в голове девочки
Правоохранители сообщили о подозрении 15-летней девочке в покушении на убийство своей одноклассницы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
В Тернополе 27 апреля девятиклассница подстерегла одноклассницу в подъезде ее дома и нанесла ей несколько ударов ножом. Во время нападения лезвие ножа сломалось, а его обломок остался в голове потерпевшей.
Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Нападающую задержали. Мотивы поступка устанавливаются. Среди версий, проверяемых следствием, возможен буллинг со стороны потерпевшей. В случае подтверждения этим обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка.
Решается вопрос об избрании девочке меры пресечения.
Прокуратура призывает родителей и учителей внимательнее следить за психологическим состоянием подростков и своевременно реагировать на конфликты и проявления травли.
