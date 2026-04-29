Правоохранители сообщили о подозрении 15-летней девочке в покушении на убийство своей одноклассницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В Тернополе 27 апреля девятиклассница подстерегла одноклассницу в подъезде ее дома и нанесла ей несколько ударов ножом. Во время нападения лезвие ножа сломалось, а его обломок остался в голове потерпевшей.

Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Нападающую задержали. Мотивы поступка устанавливаются. Среди версий, проверяемых следствием, возможен буллинг со стороны потерпевшей. В случае подтверждения этим обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка.

Решается вопрос об избрании девочке меры пресечения.

Прокуратура призывает родителей и учителей внимательнее следить за психологическим состоянием подростков и своевременно реагировать на конфликты и проявления травли.

Напомним, в Днепропетровской области 16-летний парень случайно застрелил 17-летнего товарища из наградного пистолета брата. Трагедия произошла 26 апреля в поселке Соленое Днепровского района.