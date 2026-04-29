Схема за $8 тысяч: в Николаевской области разоблачили должностных лиц ТЦК

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного ТЦК и СП

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Как установило следствие, еще в марте 2026 года правоохранители разоблачили организатора сделки – местного безработного. Он за 8 тысяч долларов США предлагал мужчинам "помощь" избежания мобилизации.

Злоумышленник уверял клиентов, что имеет связи в ТЦК и может организовать фиктивный призыв с последующим получением трех отказов от разных воинских частей. Тогда ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовный кодекс Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом.

В ходе досудебного расследования работники ГБР установили, что к схеме были причастны временно исполняющий обязанности начальника второго отдела Николаевского районного ТЦК и СП и его подчиненный.

По версии следствия, чиновники действовали в сговоре с организатором и вносили несанкционированные изменения в государственную систему учета Обериг в интересах "клиентов".

Им сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают круг лиц, которые могли воспользоваться незаконными "услугами".

