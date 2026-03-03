Драка с ножом в заведении Хмельницкого: нападающему грозит до семи лет

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который во время конфликта в развлекательном заведении нанес многочисленные ножевые ранения другому посетителю

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 28 февраля.

По предварительной информации, между двумя мужчинами возник спор, переросший в драку. В ходе конфликта один из них получил сложный нож и около десяти раз ударил им своего 23-летнего оппонента.

Работники заведения немедленно вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Нападающего правоохранители задержали. Следователи уже сообщили ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Хмельницком правоохранители задержали водителя, который нанес тяжкие телесные повреждения 67-летнему пешеходу после замечания о нарушении правил дорожного движения. Нападающему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.