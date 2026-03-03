В Полтаве в результате дроновой атаки травмированы пять человек
Утром 3 марта российская армия атаковала Полтаву беспилотниками. В результате падения обломков в городе травмированы пять человек
Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.
Также повреждено остекление окон, кровли и двери шести зданий.
Число пострадавших и повреждений уточняется.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военного преступления).
Напомним, во вторник, 3 марта, российские военные атаковали Шевченковский район Харькова дроном. В результате падения обломков повреждены окна многоквартирных домов и несколько автомобилей.
