В Харькове разоблачили наркобизнес "под прикрытием" подгузников и конфет

Фото: Нацполиция

В Харькове правоохранители завершили расследование по наркобизнесу. Известно, что злоумышленники наладили полный цикл производства и сбыта психотропных веществ и прекурсоров по всей Украине.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Организатором схемы оказался гражданин Кыргызстана, который привлек к работе двух граждан Узбекистана и свою сожительницу из Харькова. С конца 2024 года они обустроили лабораторию. Наркотические вещества хранились в арендованном гараже.

Через Telegram канал и почтовые сервисы злоумышленники организовали продажи. Для прикрытия они прекурсор пиролидин разливали в канистры, упаковывали в коробки, сверху клали подгузники и конфеты и отправляли под вымышленные имена. Также известно, что злоумышленники продавали психотроп PVP, а покупатели получали координаты закладок после оплаты.

Во время обысков нашли более 20,5 кг PVP, каннабис, лабораторное оборудование и прекурсоры объемом более 400 л. По ценам "черного рынка" это около 25 миллионов гривен.

Все злоумышленники находятся под стражей без права на залог.

