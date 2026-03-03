12:13  03 марта
Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
10:30  03 марта
В Харькове разоблачили наркобизнес "под прикрытием" подгузников и конфет
08:21  03 марта
Драка с ножом в заведении Хмельницкого: нападающему грозит до семи лет
UA | RU
UA | RU
03 марта 2026, 10:30

В Харькове разоблачили наркобизнес "под прикрытием" подгузников и конфет

03 марта 2026, 10:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове правоохранители завершили расследование по наркобизнесу. Известно, что злоумышленники наладили полный цикл производства и сбыта психотропных веществ и прекурсоров по всей Украине.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Организатором схемы оказался гражданин Кыргызстана, который привлек к работе двух граждан Узбекистана и свою сожительницу из Харькова. С конца 2024 года они обустроили лабораторию. Наркотические вещества хранились в арендованном гараже.

Через Telegram канал и почтовые сервисы злоумышленники организовали продажи. Для прикрытия они прекурсор пиролидин разливали в канистры, упаковывали в коробки, сверху клали подгузники и конфеты и отправляли под вымышленные имена. Также известно, что злоумышленники продавали психотроп PVP, а покупатели получали координаты закладок после оплаты.

Во время обысков нашли более 20,5 кг PVP, каннабис, лабораторное оборудование и прекурсоры объемом более 400 л. По ценам "черного рынка" это около 25 миллионов гривен.

Все злоумышленники находятся под стражей без права на залог.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики прокуратура Харьковская область
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
Маршрут до границы за $30 тысяч: на Виннитчине остановили такси с уклонистами
03 марта 2026, 13:56
Боксер Усик о политической карьере: "Ниже президента не собираюсь идти"
03 марта 2026, 13:51
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
03 марта 2026, 13:46
Требовал деньги у семьи погибшего бойца: в Винницкой области задержали бывшего военного
03 марта 2026, 13:29
На Закарпатье автомобиль влетел в отбойник на мосту: пассажирка в реанимации, водителя задержали
03 марта 2026, 13:16
В Кропивницком задержали агента ФСБ, который "вербовал" людей для регистрации российских Старлинков
03 марта 2026, 12:58
Суд арестовал миллионные активы депутата Ужгородского горсовета от ОПЗЖ Маерчика
03 марта 2026, 12:53
В Киевской области накрыли три нелегальных АЗС
03 марта 2026, 12:42
Миллиардные схемы Медведчука: дело о нефтепроводе и отмывании средств передали в суд
03 марта 2026, 12:36
Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
03 марта 2026, 12:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »