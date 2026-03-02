11:05  02 марта
В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" загорелся грузовик, движение ограничено
10:33  02 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
07:53  02 марта
В Украину идет потепление до +13 градусов
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
02 марта 2026, 08:02

Как закончить две войны сразу?

02 марта 2026, 08:02
Ответ – на поверхности
иллюстративное фото: из открытых источников
США уверяют КНР, что не будут продолжать дальше в Иране в обмен на давление Пекина на Кремль, чтобы воспользовались возможностью остановиться по линии фронта в Украине.

Кремль, который выглядит очень слабым и бессильным на фоне атаки на его союзника – режим аятоллы должен выбирать. И эта опция – реальный шанс.

ЕС, очевидно, вынужден будет принять и поддержать и проведет переговоры с Израилем.

ОАЭ, Бахрейн, Катар и другие страны региона, включая Саудовскую Аравию, не будут уже против. А некоторые даже очень обрадуются.

Турции, Азербайджану, всей Средней Азии новая многомиллионная волна беженцев тоже не нужна.

Украина получает перемирие.

Вроде бы с геополитической точки зрения неплохо. И все сохраняют лицо.

И мир возвращается. И Дональд Трамп сразу остановил две войны, которые могли выйти на уровень региональных…

Вот только нет уверенности, что великие страны мыслят уже теперь такими категориями. Ящик Пандоры уже, к сожалению, открыт…

