Враг атаковал Одесщину дронами: поврежден склад сухих грузов и админздания
Этой ночью враг еще раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. В результате атаки получили повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
По его словам, поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбиты остекления в административных зданиях. Возгорания не зафиксированы.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора.
Напомним, в ночь на 3 марта противник атаковал Украину 136 ударными беспилотными летательными аппаратами. Около 80 из них были "шахеды". Зафиксировано попадание 5 ударных дронов на 3 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на еще 3 локациях.
