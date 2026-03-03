Враг атаковал Одесщину дронами: поврежден склад сухих грузов и админздания

Иллюстративное фото: из открытых источников

Этой ночью враг еще раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. В результате атаки получили повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбиты остекления в административных зданиях. Возгорания не зафиксированы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора.

Напомним, в ночь на 3 марта противник атаковал Украину 136 ударными беспилотными летательными аппаратами. Около 80 из них были "шахеды". Зафиксировано попадание 5 ударных дронов на 3 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на еще 3 локациях.