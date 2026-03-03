12:13  03 марта
Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
10:30  03 марта
В Харькове разоблачили наркобизнес "под прикрытием" подгузников и конфет
08:21  03 марта
Драка с ножом в заведении Хмельницкого: нападающему грозит до семи лет
UA | RU
UA | RU
03 марта 2026, 11:43

Враг атаковал Одесщину дронами: поврежден склад сухих грузов и админздания

03 марта 2026, 11:43
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Этой ночью враг еще раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. В результате атаки получили повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбиты остекления в административных зданиях. Возгорания не зафиксированы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора.

Напомним, в ночь на 3 марта противник атаковал Украину 136 ударными беспилотными летательными аппаратами. Около 80 из них были "шахеды". Зафиксировано попадание 5 ударных дронов на 3 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на еще 3 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область война атака российская армия порт склад инфраструктура
В Полтаве в результате дроновой атаки травмированы пять человек
03 марта 2026, 10:41
Сумщина под обстрелами РФ: есть пострадавшие, среди них 13-летняя девочка
03 марта 2026, 09:12
Двое раненых и сотни ударов: вражеская атака на Запорожский район
03 марта 2026, 07:18
Все новости »
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
Маршрут до границы за $30 тысяч: на Виннитчине остановили такси с уклонистами
03 марта 2026, 13:56
Боксер Усик о политической карьере: "Ниже президента не собираюсь идти"
03 марта 2026, 13:51
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
03 марта 2026, 13:46
Требовал деньги у семьи погибшего бойца: в Винницкой области задержали бывшего военного
03 марта 2026, 13:29
На Закарпатье автомобиль влетел в отбойник на мосту: пассажирка в реанимации, водителя задержали
03 марта 2026, 13:16
В Кропивницком задержали агента ФСБ, который "вербовал" людей для регистрации российских Старлинков
03 марта 2026, 12:58
Суд арестовал миллионные активы депутата Ужгородского горсовета от ОПЗЖ Маерчика
03 марта 2026, 12:53
В Киевской области накрыли три нелегальных АЗС
03 марта 2026, 12:42
Миллиардные схемы Медведчука: дело о нефтепроводе и отмывании средств передали в суд
03 марта 2026, 12:36
Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
03 марта 2026, 12:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »