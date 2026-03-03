08:39  03 марта
03 марта 2026, 09:53

Незаконно переписали землю военного: трех фигурантов в Виннице ждет суд

03 марта 2026, 09:53
Фото: Прокуратура Украины
В Виннице в суд передали обвинительные акты против трех лиц, подозреваемых в незаконном завладении земельным участком, принадлежавшим военнослужащему

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина добровольно встал на защиту Украины, получил ранения и после лечения вернулся на службу. Во время лечения он узнал, что земельный участок его матери, на котором расположен жилой дом, был переоформлен на постороннее лицо.

Следствие установило, что в 2024 году двое граждан подделали договор купли-продажи земли от имени матери мужа и подали его государственному регистратору. Государственный регистратор не проверил подлинность документов и зарегистрировал право собственности на участок по одному из обвиняемых.

Следовательно, двум обвиняемым инкриминируют:

  • подлог официального документа (ч. 3 ст. 358 УК Украины);
  • пособничество в мошенничестве в крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Государственному регистратору:

  • злоупотребление полномочиями, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

В августе 2025 года история стала публичной, что привело к проведению следственных действий и установлению причастных к незаконной схеме.

Суд наложил арест на земельный участок, чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило депутата Закарпатского облсовета, который "не замечал" захват леса под комплекс комплекса депутата от запрещенной партии. На территории двух лесных участков площадью более 8,5 га функционируют постройки, беседки, котельная, спортивная площадка и другие объекты. Они были сведены без всяких решений государства.

