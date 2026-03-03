Незаконно переписали землю военного: трех фигурантов в Виннице ждет суд

Фото: Прокуратура Украины

В Виннице в суд передали обвинительные акты против трех лиц, подозреваемых в незаконном завладении земельным участком, принадлежавшим военнослужащему

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина добровольно встал на защиту Украины, получил ранения и после лечения вернулся на службу. Во время лечения он узнал, что земельный участок его матери, на котором расположен жилой дом, был переоформлен на постороннее лицо.

Следствие установило, что в 2024 году двое граждан подделали договор купли-продажи земли от имени матери мужа и подали его государственному регистратору. Государственный регистратор не проверил подлинность документов и зарегистрировал право собственности на участок по одному из обвиняемых.

Следовательно, двум обвиняемым инкриминируют:

подлог официального документа (ч. 3 ст. 358 УК Украины);

пособничество в мошенничестве в крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Государственному регистратору:

злоупотребление полномочиями, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

В августе 2025 года история стала публичной, что привело к проведению следственных действий и установлению причастных к незаконной схеме.

Суд наложил арест на земельный участок, чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции.

