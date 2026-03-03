В Киеве будут судить мужчину, который взорвал гранату в хостеле
В Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на умышленное убийство соседа по комнате и незаконном обращении с боеприпасами
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Правоохранители установили, что между двумя жителями хостела произошел конфликт. После ссоры один из них получил гранату и бросил ее в сторону другого. К счастью, 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате и никто не пострадал.
27-летний злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении за:
- ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство);
- ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.
К моменту рассмотрения дела подозреваемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, событие произошло в ночь на 9 января в хостеле по улице Жилянской. Мужчины приехали в Киев и вместе употребляли алкогольные напитки.
Ранее в Киеве полицейские объявили о подозрении военному в СЗЧ, взорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.