В Киеве будут судить мужчину, который взорвал гранату в хостеле

Фото: Национальная полиция

В Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на умышленное убийство соседа по комнате и незаконном обращении с боеприпасами

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что между двумя жителями хостела произошел конфликт. После ссоры один из них получил гранату и бросил ее в сторону другого. К счастью, 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате и никто не пострадал.

27-летний злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении за:

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство);

ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

К моменту рассмотрения дела подозреваемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, событие произошло в ночь на 9 января в хостеле по улице Жилянской. Мужчины приехали в Киев и вместе употребляли алкогольные напитки.

Ранее в Киеве полицейские объявили о подозрении военному в СЗЧ, взорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.